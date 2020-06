Domstol: Fengsling av kurdarleiar var rettsbrot

utenriks

Demirtas har sete fengsla sidan november 2016. Han er tiltalt for å vere tilknytt militante kurdarar og risikerer opptil 142 års fengsel. Rettssaka mot han er ikkje avslutta enno.

Forfatningsdomstolen meiner Demirtas rett til fridom og sikkerheit er krenkt og har vedteke at han skal tildelast 50.000 lirer i erstatning – rundt 70.000 kroner. Advokatane hans har kravd at Demirtas blir lauslaten umiddelbart, men det er ikkje klart om det vil skje.

47-åringen er tidlegare leiar av det kurdiskvennlege venstrepartiet HDP. Han er ein av fleire i partiet som vart arrestert etter kuppforsøket i Tyrkia i 2016.

I november 2018 bad Den europeiske menneskerettsdomstolen om at han skulle lauslatast. Året etter vedtok ein tyrkisk domstol det same, men han vart sitjande i fengsel på grunn av ein tidlegare dom for «terrorpropaganda».

Styresmaktene hevdar at HDP er ein politisk del av det forbodne Kurdistans arbeidarparti (PKK), som står på terrorlista til Tyrkia og deira vestlege allierte. HDP avviser dette.

(©NPK)