Fest, bønn og protest då USA markerte slutten på slaveriet

utenriks

Dagen har fått ny aktualitet med protestane mot rasisme og politivald.

19. juni 1865 kom kunngjeringa i Galveston i Texas om at dei siste slavane i USA var frigitt. Sidan har dagen fungert som ein festdag der mange amerikanarar òg har fri.

I år har dagen fått endå meir merksemd enn elles, med millionar av amerikanarar som samla seg til grillfestar, minneseremoniar, religiøse samkommer og konsertar – og ikkje minst demonstrasjonar.

Dagen har fått ny tyngd og merksemd med protestane til dei siste vekene mot rasisme og politivald i kjølvatnet av drapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis.

Fleire markeringar vart fredag formiddag arrangerte digitalt som følgje av koronapandemien, men mange stader vart fysiske samkommer gjennomført som planlagt, nokon av dei med reglar om sosial distanse og bruk av munnbind.

Stengde gater i Washington

Fredag morgon var fleire gater i Washington sentrum stengt for trafikk, samtidig som politiet hadde teke oppstilling ved «Black Lives Matter»-plassen, som ligg like ved Det kvite hus. Fredag ettermiddag er det venta nye demonstrasjonar på staden.

Også i Tulsa i delstaten Oklahoma er det varsla protestar sidan Trump skal halde folkemøte der dagen etter. Og i New York skal det arrangerast ein marsj med krav om «rettferd, verdigheit og likskap» for svarte amerikanarar.

Årets feiring av Juneteenth vil truleg forsterke kravet om reformer som kan minske den strukturelle rasismen i det amerikanske samfunnet. Dagen har i alle år vore ein uoffisiell høgtidsdag, men no aukar pressa på at han skal få offisiell status som helgedag over heile USA.

Fleire store amerikanske selskap, mellom dei Nike og Twitter, har kunngjort at dei har gjort 19. juni til ein lønt fridag for sine tilsette.

Trump tek æra

Sjølv om mykje har vorte betre for USAs svarte minoritet sidan 1950- og 60-talet, slit afroamerikanarar framleis med diskriminering og dårlegare levekår enn gjennomsnittet, både når det gjeld inntekt, helse og politisk innverknad. Og langt fleire svarte enn kvite hamner i fengsel.

President Donald Trump har komme med ei rekkje kontroversielle utsegner under protestane. No vekkjer utsegner til Wall Street Journal ny merksemd. Etter å ha utsett folkemøtet i Tulsa frå fredag til laurdag, tek han æra for at dagen har fått så mykje merksemd.

– Ingen har nokosinne høyrt om ho. Eg gjorde noko godt. Eg gjorde Juneteenth veldig berømt, seier han til avisa.

