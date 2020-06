Gislar i Colombia redda av hæren

utenriks

Den sveitsiske statsborgaren Daniel Max Guggenhein og brasilianske Jose Ivan Alburneque Matias vart bortførte medan dei reiste som turistar i Corinto i Cauca-distriktet i den sørvestlege delen av Colombia 16. mars, ifølgje kringkastaren Caracol.

Dei skal ha stansa ved ein slaktar for å spørje om vegen då væpna menn på motorsykkel trua dei med våpen og sa «dei hadde komme til kyrkjegarden». Dei skal ha kravd 1 million dollar i løysepengar for dei to mennene, og ifølgje Guggenheim vart dei to flytta rundt til elleve ulike hus medan dei vart haldne fanga.

Hæren redda mennene og to hundar dei hadde med seg på turen. Ein person som var sett til å passe på gislane er arrestert.

Over 2.000 dissidentar frå FARC er framleis aktive på landsbygda i Colombia etter at geriljagruppa signerte ein fredsavtale med regjeringa i 2016.

