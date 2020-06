Kina tiltaler to canadiarar for spionasje

utenriks

Den tidlegare diplomaten Michael Kovrig jobbar for tankesmia International Crisis Group og har sete i kinesisk varetekt sidan desember 2018.

Det same har forretningsmannen Michael Spavor, som i nærare 20 år har jobba mykje i og med Nord-Korea og som har organisert turar til landet.

Kina skuldar dei to for å vere canadiske spionar og har tiltalt dei for ulovleg innsamling av etterretning og statsløyndommar. Begge dei to hevdar skuldinga er grunnlaus, og det same gjer canadiske styresmakter.

Ein spionasjedom kan medføre streng fengselsstraff i Kina. Begge er nekta tilgang til advokatar, men dei har fått månadlege konsulærbesøk.

Fengslinga av dei to canadiarane blir anteke å vere del av eit forsøk på å presse Canada til å lauslate Huawei-toppen Meng Wanzhou.

Meng er finansdirektør i den kinesiske teknologigiganten Huawei, nestleiar i styret og dotter av grunnleggjaren til selskapet Ren Zhengfei. Ho vart arrestert i Canada i 2018 på oppfordring frå USA, som skulda henne for brot på USAs sanksjonar mot Iran og krev henne utlevert.

(©NPK)