Nordmenn meir skeptiske til USA

Det går fram av ei undersøking som Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) har laga om haldningane nordmenn har til utanrikspolitikken til Noreg i ei skiftande verd, som vart produsert av NUPI like før koronaepidemien braut ut.

Bakgrunnen for undersøkinga er at det i fleire år har vore teikn til rørsle og endringar i nokon av dei viktigaste prinsippa og reglane for internasjonalt samarbeid.

Undersøkinga viser likevel at nordmenn framleis er opptekne av å verne multilateralisme og globalt samarbeid.

Over 81 prosent av dei spurde meiner at Noreg bør halde fram med å støtte FN og eit regelbasert internasjonalt samarbeid, og 80 prosent støttar Noregs alliansepolitikk.

65 prosent ser positivt på Nato, men 61 prosent meiner òg at Nato bør vere meir uavhengig av USA, sjølv om det skulle bety høgare forsvarsbudsjett.

Kritisk til Russland og Kina

– Samtidig er vi skeptiske til nært samarbeid med Russland og Kina, og også i aukande grad med USA, seier Øyvind Svendsen ved NUPI, som er ein av medforfattarane av rapporten.

58 prosent vil ha gode økonomiske relasjonar med Russland, medan 42 prosent meiner Noreg bør vere tøffare mot Russland på utanrikspolitiske tema.

Når det gjeld Kina, meiner 74 prosent at Noreg må stå fast ved haldningane våre, sjølv om det kan ramme dei økonomiske interessene våre, og over 63 prosent er skeptiske til kinesiske investeringar i Noreg.

Men opinionen er delt omtrent på midten når det gjeld om Noreg bør følgje USA og ta ei tøffare haldning mot Kina.

Aukande skepsis til USA

Berre 37 prosent av dei spurde meiner at Noreg bør samarbeide meir med USA, medan 32 prosent vil ha mindre samarbeid.

Ifølgje rapporten kan dette tolkast som ein refleks av endringar i verdspolitikken, men kan òg berre vere uttrykk for misnøye med president Donald Trump i USA. Det betyr at dette kan endre seg om Trump ikkje blir attvald.

I tråd med den søkkande tilliten til USA meiner rapporten å finne ein aukande tendens til europeisering.

Meir samarbeid med Europa

Tala viser eit noko høgare ønske om meir samarbeid med europeiske land som Tyskland, Frankrike og Storbritannia, og eit aukande ønske om at Europa skal ta meir ansvar for si eiga sikkerheit, mellom anna ved å auke forsvarsbudsjetta for å bli meir uavhengig av USA.

Nordmenn håpar at brexit ikkje skal vanskeleggjere samarbeidet med Storbritannia.

Men samtidig er motstanden mot å bli medlem av EU framleis grunnfesta, medan nordmenn flest er meir eller mindre fornøgd med dei eksisterande samarbeidsformene med EU.

EØS-skepsis

Likevel seier berre 44 prosent at dei ville stemme for EØS no. Om EØS ikkje fanst, meiner 41 prosent at Noreg burde søkje ein mindre omfattande avtale med EU, 18 prosent at Noreg ikkje burde ha nokon avtale, medan berre 25 prosent då ville gå inn for EU-medlemskap.

Undersøkinga viser òg at nordmenn ikkje er særleg bekymra for eventuelle truslar mot Noreg.

Det nordmenn er mest redd for, er cyberangrep og klimaendringar. Dernest følgjer flyktningar og migrantar, terrororganisasjonar som IS og nasjonalisme og populisme i Europa og USA. At epidemiar enda nedst på NUPIs liste, kan kanskje forklarast med at undersøkinga vart ferdigstilt før koronapandemien slo til.

Nordmenn støttar internasjonalt samarbeid, sjølv om skepsisen til USA aukar. Her avlegg Noregs FN-ambassadør Mona Juul stemme under valet av nye medlemmer av FNs tryggingsråd. Foto: Eskinder Debebe / UN Photo via AP / NTB scanpix

