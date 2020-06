Pompeo til hardt angrep på Bolton før boklansering

utenriks

USAs utanriksminister Mike Pompeo gjekk til hardt angrep på tidlegare tryggingsrådgivar John Bolton og boka han har skrive om si tid som tryggingsrådgivar for president Donald Trump. I fleire twittermeldingar natt til fredag skriv Pompeo om boka, som han berre har lese utdrag frå.

– John Bolton spreier ei rekkje løgner, halvsanningar tekne ut av alle proporsjonar og direkte usanningar, skriv Pompeo i ei fråsegn.

– Det både trist og farleg at John Boltons siste offentlege rolle er som forrædar som skadde Amerika ved å krenkje den heilage tilliten han fekk frå folket sitt, skriv Pompeo i ei oppfølging og avsluttar:

– Til vennene våre over heile verda: De veit at president Trumps Amerika er ei kraft for det gode i verda.

Meldingane frå Pompeo vart lagt ut berre timar før det amerikanske justisdepartementet vil prøve å stanse den planlagde utgivinga av boka. Onsdag bad departementet ein domstol i Washington om eit rettsmøte fredag der dei vil krevje ei mellombels åtgjerd om å stanse lanseringa tysdag

