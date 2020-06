Usikker skjebne for den siste atomavtalen mellom USA og Russland

utenriks

Amerikanske og russiske utsendingar møtest måndag i Wien for å byrje forhandlingar om å fornye Ny Start.

Dei to rivalane frå den kalde krigen er dei overlegent største atommaktene i verda. Begge sit på fleire enn 6.000 kjernefysiske stridshovud – langt fleire enn noko anna land på kloden.

Militær opprusting i Kina vekkjer likevel bekymring i USA, som krev at kinesarane må ta del i ein ny versjon av Ny Start.

– Eit sete ventar på Kina i Wien, skreiv den amerikanske utsendinga Marshall Billingslea på Twitter nyleg.

– Må vise ansvar

Billingslea leier den amerikanske delegasjonen i Wien, medan viseutanriksminister Sergej Rjabkov er Russlands representant.

I Twitter-meldinga skreiv Billingslea at land som oppnår status som stormakt, må vise ansvar. Han kritiserte det han kalla «ein kinesisk mur av hemmeleghald» rundt Kinas kjernefysiske opprusting.

Men så langt har Kina verken late seg presse eller lokke til forhandlingsbordet saman med USA og Russland.

I staden har Kina skulda USA for å prøve å dytte ansvaret sitt over på andre.

– USA prøver å dra Kina inn i denne saka kvar gong han kjem opp, sa ei talskvinne i utanriksdepartementet i Beijing for halvanna veke sidan.

– verkelegheitsfjernt

Regjeringa i Russland meiner det er urealistisk å få Kina til å delta i nedrustingsforhandlingane.

USAs krav er abstrakt og verkelegheitsfjernt, sa den russiske utanriksministeren Sergej Lavrov tidlegare i år. Han la til at det var uklart om USA i det heile ønskte å vidareføre Ny Start.

I forkant av forhandlingane i Wien har ikkje Russland direkte gått imot forslaget om å inkludere Kina – men sagt at det i så fall òg kan vere aktuelt å invitere Storbritannia og Frankrike.

Både Kina, Storbritannia og Frankrike blir anteke å ha mellom 200 og 300 kjernefysiske stridshovud kvar.

Trekte seg frå INF

Viss forhandlingane om Ny Start ikkje fører fram, går nedrustingsavtalen ut i februar neste år.

I så fall vil USA og Russland for første gong på mange tiår stå utan nokon tosidige avtalar som regulerer dei enorme atomarsenala i landa.

USA har òg trekt seg frå fleire andre avtalar om atomvåpen og nedrusting gjennom åra Donald Trump har vore president.

Trump vedtok i fjor å trekkje USA frå INF-avtalen, som forbaud USA og Russland å utplassere landsbaserte mellomdistanserakettar.

Grunngivinga var at Russland hadde handla i strid med avtalen, noko regjeringa i Moskva nekta for.

Mindre samarbeid

Førre månad valde Trump å trekkje USA frå Open Skies-avtalen, som tillét USA, Russland og over 30 andre land å flyge overvakingsfly over territoria til kvarandre.

Avtalen har vorte verdsett som viktig for å fremje internasjonal tillit og unngå konfliktsituasjonar.

Skepsis til internasjonalt samarbeid har vore eitt av Trumps tydelege politiske kjenneteikn som president. Han har òg trekt USA frå avtalen om Irans atomprogram og klimaavtalen som vart vedteken i Paris i 2015.

Midt under koronapandemien valde han å kutte alle USAs band til Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Sjølv har Trump argumentert med at avtalane var for dårlege, eller at dei allereie har vorte brotne av andre land. Han har skulda WHO for manglande reformer og for å samarbeide altfor tett med Kina.

– Kan utløyse våpenkappløp

Formålet med Ny Start er å sikre at USA og Russland reduserer talet på atomvåpen. Nedrustingsavtalen vart inngått i 2010, og den avløyste ein tidlegare avtale inngått mellom USA og Sovjetunionen.

At avtalen no går ein usikker skjebne i møte, har utløyst frykt for at landa i staden skal byggje opp atomarsenala sine.

Tapet av viktige kommunikasjonskanalar mellom Russland og USA kan potensielt føre til eit nytt våpenkappløp, åtvara Shannon Kile ved fredsforskingsinstituttet SIPRI i Stockholm nyleg.

I ein ny rapport påpeikar SIPRI at både USA og Russland er i ferd med å oppgradere og modernisere atomvåpena sine – sjølv om talet til så lenge er på veg ned.

Samtidig held fram Kina å utvide atomarsenalet sitt. Det gjer òg India, ifølgje SIPRI.

Det samla talet atomvåpen i verda blir anteken å liggje rundt 13.400. Over 90 prosent av dei er i USA og Russland.

(©NPK)