Bolton nektar for at han vil stemme på Biden i november

Det skjer etter at det vart meldt av The Daily Telegraph at han ville stemme på Demokratanes kandidat i valet.

– Etter å ha sett presidenten på nært hald, kan eg ikkje gjere det igjen. Eg er bekymra for landet mitt, og han representerer ikkje den republikanske saka eg ønskjer å støtte, sa han i eit intervju med den britiske avisa om å ha stemt på Trump i 2016.

Måndag morgon seier ei talskvinne for Bolton i ei fråsegn til Axios at Boltons stemme ikkje vil gå til Biden.

– Ambassadøren sa aldri at han planla å stemme på Joe Biden. Han har konsekvent dei siste dagane sagt at han vil skrive inn namnet til ein konservativ republikanar. La det vere heva over all tvil at han ikkje vil stemme på verken Trump eller Biden, heiter det i fråsegna.

