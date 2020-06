ICC-aktoratet meiner det var feil å frikjenne Elfenbeinskystens ekspresident

utenriks

Ekspresident Laurent Gbagbo hadde sete åtte år bak murane då han i januar i fjor vart frikjend for lovbrot mot menneskja i ICC.

Måndag kom beskjeden om at aktoratet vil ha dommen oppheva, og at Gbagbo skal stillast for retten på ny i Haag. Samtidig blir ICCs dommarar skulda for å ha gjort grunnleggjande og alvorlege feil i samband med frikjenninga.

Både Gbagbo og ein av ministrane hans, Charles Vart Goude, stod tiltalt for valden som braut ut i det vestafrikanske landet etter valet i 2010–11. Om lag 3.000 menneske vart drepne. Begge vart frikjent.

Ifølgje Helen Brady, ein av rådgivarane til aktoratet, var den alvorlegaste feilen til dommaren at dommen ikkje vart skriven ned på ein skikkeleg måte. I staden vart den lesen opp munnleg.

Brady meiner dette påverkar både truverdet og integriteten til dommaravgjerda.

Gbagbo, som no er 75 år, deltok på høyringa på måndag via video som følgje av koronapandemien.

Han er den første tidlegare statsleiaren som er stilt for retten i ICC.

