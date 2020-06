Kina sluttar seg til FN-traktat om våpenhandel

utenriks

Vedtaket om å bli med på det globale tiltaket for å kontrollere straumen av våpen til konfliktsoner vart gjort laurdag.

– Dette er endå eit viktig vedtak for kinesisk støtte til multilateralisme, seier talsmann Zhao Lijian i det kinesiske utanriksdepartementet. Han legg til at Kina vil «jobbe kontinuerleg for å bevare og styrkje fred og stabilitet i verda og i regionen», og at Kina «alltid har hatt streng kontroll med eksport av militært utstyr».

Kina er dermed på veg inn i avtalen som Donald Trump kunngjorde at han vil trekkje USA ut av. USA ratifiserte avtalen i 2013, under president Barack Obama, og den tredde i kraft året etter. Dette er ein av fleire avtalar Obama inngjekk og som Trump har sagt han vil trekke seg frå.

Avtalen pålegg medlemmene å halde oversikt over internasjonal våpenleveransar og hindre internasjonale sendingar som kan brukast til menneskerettsbrot eller mot sivile.

Det svenske fredsforskingsinstituttet Sipri sa i januar at Kina no er verdas nest største våpenprodusent. Berre USA er større.

