utenriks

Statsminister Antonio Costa opplyser at det frå måndag ikkje vil vere tillate at fleire enn ti personar samlast samtidig i kafear, og at butikkar må stengje klokka 20.

I den siste månaden er det registrert 9.221 nye tilfelle av koronasmitte, dei fleste i Lisboa-området og i Tagus-dalen.

Portugal var tidleg ute med å innføre tiltak mot koronaviruset. Totalt er det registrert 39.300 tilfelle og 1.534 dødsfall.

