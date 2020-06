utenriks

Ifølgje WHO hadde Brasil flest nye tilfelle med 54.771, følgd av USA med 36.617 og India med over 15.400.

Ifølgje helseekspertar kan den store auken komme som følgje av både hyppigare testing og meir spreiing av viruset.

Til no har WHO registrert drygt 8,7 millionar smittetilfelle og 461.715 dødsfall. Det vart registrert 4.743 dødsfall søndag – meir enn to tredeler av dei i Sør-Amerika og Nord-Amerika.

(©NPK)