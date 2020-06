Avgått finanstopp arrestert i Tyskland

utenriks

Markus Braun gjekk av som administrerande direktør i selskapet førre fredag. Like før vart det vart kjent at revisorane ikkje hadde klart å finne kontoar som skulle ha innehalde 1,9 milliardar euro.

Sidan har aksjane i det børsnoterte selskapet vore i fritt fall. Tysdag opplyste påtalemakta i München at Braun og tre andre leiarar i Wirecard er under etterforsking. Dei er mistenkte for å ha gitt feilaktig informasjon til aksjonærar ved minst to tilfelle.

Braun melde seg for politiet i Bayern måndag kveld, og tysdag vart han lauslaten mot ein kausjon på fem millionar euro. Han har lova å samarbeide fullt ut med etterforskinga.

Største finanssvindel i Tyskland

Saka er i ferd med å bli den største finanssvindelen nokosinne i Tyskland, og den liknar på Enron-skandalen i USA tidleg på 2000-talet.

Påtalemakta i München seier at Braun truleg overdreiv aktivuma og salsvoluma til selskapet ved hjelp av falske transaksjonar for å gjere det meir attraktivt for investorar og kundar.

Blant Wirecards kundar er flyselskapet KLM og FedEx.

Fleire andre er i siktet til etterforskarane, blant dei Brauns høgre hand Jan Marsalek, som fekk sparken då skandalen byrja å bli rulla opp førre veke, og Wirecards tidlegare finanssjef i Søraust-Asia.

Kontoane eksisterte aldri

Austerrikske Braun, som er økonom og informatikar, byrja i Wirecard i 2002 og var ansvarleg då selskapet i 2018 oppnådde å bli inkludert på den prestisjetunge DAX-30-indeksen på Frankfurt-børsen, til fortrengsel for den store banken Commerzbank.

Måndag innrømde betalings- og finanstenesteselskapet at kontoane pengane skulle ha stått på, truleg aldri har eksistert, noko som blir bekrefta av fleire søraustasiatiske bankar.

Same dag vart Braun etterlyst. Han oppheldt seg då i Wien, men reiste til Tyskland for å melde seg for politiet i München. Der vart han arrestert og sikta for å ha oppgitt ukorrekte data og for å ha freista å manipulere marknaden.

