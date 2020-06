Fauci uttrykkjer uro for auka koronasmitte

utenriks

Under ei høyring i Kongressen tysdag peika Fauci på utviklinga i Florida, Texas og California, som er USAs mest folkerike delstatar.

– Dei to neste vekene kjem til å vere avgjerande når det gjeld evna vår til å handtere auken som vi opplever, sa Fauci.

Han sa òg at USA er hardt ramma av koronaviruset, og understreka at det er nødvendig å få kontroll over spreiinga.

Ifølgje Fauci er det stor variasjon i korleis USA har takla utbrotet.

– Det er verkeleg ei brokete blanding, sa Fauci då han vart beden om å beskrive USAs respons.

(©NPK)