Kina reagerer på USAs medie-restriksjonar

– Vi vil sterkt oppfordre USA til å forlate den kalde krigs-mentaliteten sin og dei ideologiske fordommane sine, seier ein talsmann for Kinas utanriksdepartement.

Han skuldar USA for ytringsfridoms-hykleri og undertrykking av kinesiske medium. Viss ikkje USA endrar haldning, vil Kina måtte komme med ein passande respons, åtvarar departementet.

USAs regjering plasserte måndag fire nye kinesiske medium på ei liste over medium som blir behandla på same måte som utanlandske ambassadar. Det betyr at dei må oppgi lister over tilsette og eigedommar dei har i USA.

Dei nye media på lista er storavisa Folkets Dagblad, den statlege kringkastinga CCTV, Global Times og nyheitsbyrået China News Service. Alle blir kontrollerte anten av den kinesiske staten eller det regjerande kommunistpartiet i landet.

USAs utanriksdepartement meiner at desse media ikkje reelt sett er medium, men propagandasentralar.

Fleire andre kinesiske medium står på den amerikanske lista frå før. Kinesiske styresmakter har tidlegare utvist over ti amerikanske journalistar frå Kina som eit ledd i konflikten.

