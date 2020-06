Macron i budsjettmøte med Nederlands Rutte

utenriks

Møtet kjem i stand etter at leiarane i EU-landa la fram standpunkta sine i eit videomøte før helga. Medan Macron stiller seg heilhjarta bak EU-kommisjonens forslag til gjenreisingsfond, er Rutte langt meir tilbakehalden.

Nederland utgjer saman med Danmark, Sverige og Austerrike «dei forsiktige fire», som tradisjonelt held igjen på pengebruken i unionen. Dei er òg skeptiske til at to tredelar av gjenreisingspakken på 750 milliardar euro – rundt 8.050 milliardar kroner – skal bli gitt som tildelingar. Dei vil at ein større del av pengane skal gå til medlemslanda i form av lån.

Fleire meiner møtet på tysdag er blant dei viktigaste bilaterale samtalane på veg mot ei mogleg semje. Fondet og EUs langtidsbudsjett er tema på eit nytt, ekstraordinært toppmøte 17. og 18. juli. Då skal dei 27 stats- og regjeringssjefane endeleg møtast ansikt til ansikt i Brussel igjen.

