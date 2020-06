Storbritannia skrotar tometersregelen

utenriks

– I dag kan vi seie at vår lange nasjonale nedstenging no nærmar seg slutten, sa Johnson då han tysdag la fram dei hittil største lettene i koronatiltaka i Storbritannia.

Han varsla samtidig at nye tiltak kan bli innført dersom det kjem ei ny smittebølgje.

Opninga av restaurantar og pubar gjeld både innandørs og utandørs servering. Men det føreset at dei følgjer retningslinjer som mellom anna omfattar krav om bordservering.

– Folk bør halde to meters avstand der det er mogleg. Men der det ikkje er mogleg vil vi rå folk til å framleis halde avstand på meir enn ein meter, seier Johnson.

Også hotell, gjestehus, campingplassar og frisørar får opne, skriv BBC.

Det same får leikeplassar, museum, galleri, underhaldningsparkar, utandørs treningsstudio, bibliotek og samfunnshus.

Nattklubbar, spaanlegg, bowlingbaner, vassparkar, neglesalongar og symjebasseng får derimot ikkje opne 4. juli.

Det har lenge vore kjent at Storbritannia har eit etterslep i registreringa av smittetilfelle og dødsfall. Førre veke opplyste det statistiske byrået ONS at det totale talet dødsfall knytt til koronaviruset, var nesten 52.000 fram til 5. juni. Over 305.000 tilfelle av smitte er vorte registrert.

(©NPK)