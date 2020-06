Studie sår tvil om immunitet etter covid-19

utenriks

Dei har undersøkt koronasmitta personar både med og utan symptom. Studien er publisert i tidsskriftet Nature Medicine og blir omtalt av nyheitsbyrået Reuters.

Resultata viser at nivåa av to typar antistoff fall markant eit par månader etter at pasientane var friske igjen.

Det kan vere ein indikasjon på at immuniteten mot viruset ikkje varer så lenge.

Spørsmålet er likevel ikkje avklart. Medisinprofessor og virolog Jin Dong-Yan seier til Reuters at talet på pasientar i den kinesiske studien var forholdsvis lite. Og det kan hende at andre delar av immunforsvaret i kroppen gir meir langvarig vern mot viruset.

