Tidlegare Wirecard-direktør arrestert etter skandale

Markus Braun gjekk av som administrerande direktør i selskapet førre fredag. Like før vart det kjent at revisorane ikkje hadde klart å finne kontoar som skulle ha innehalde 1,9 milliardar euro.

Sidan har aksjane i det Dax-noterte selskapet vore i fritt fall. Tysdag opplyste påtalemakta i München at Braun og tre andre leiarar i Wirecard er under etterforsking. Dei er mistenkte for å ha gitt feilaktig informasjon til aksjonærar ved minst to tilfelle.

Måndag innrømde betalings- og finanstenesteselskapet at kontoane pengane skulle ha stått på, truleg aldri har eksistert.

