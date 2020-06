Tysk distrikt stengjer – politi skal handheve strenge koronatiltak

utenriks

– For første gong i Tyskland gjeninnfører vi tiltaka som gjaldt for fleire veker sider, seier delstatsminister Armin Laschet i Nordrhein-Westfalen.

Stenginga, som omfattar rundt 360.000 innbyggjarar, skjer etter eit omfattande utbrot av koronasmitte blant tilsette på eit stort slakteri førre veke.

Reproduksjonstalet i Tyskland har auka betrakteleg den siste tida, og talet ligg no på 2,76.

Lothar Wieler, leiar ved det tyske Robert Koch-instituttet, seier at Tyskland risikerer ei smittebølgje nummer to, men seier han like fullt er optimistisk og trur landet klarer å forhindre dette.

Strenge tiltak

Etter fleire veker med fallande smittetal vart helsemyndane bekymra då over 800 tilsette ved eitt av slakterigiganten Tönnies' anlegg testa positivt for korona.

No er talet på smitta ved anlegget i byen Rheda-Wiedenbrück oppe i over 1.500. Fleire tusen er sette i karantene i eit forsøk på å stanse utbrotet.

Delstatsministeren seier at folk i distriktet berre skal ha kontakt med personar frå eigen husstand eller éin person utanfrå. Kinoar, treningssenter og barar blir stengde, men restaurantar kan halde ope.

300 politibetjentar blir sende til distriktet for å sørgje for at tiltaka blir overhaldne. Dei skal òg bidra til å sørgje for at dei til saman 6.000 tilsette ved slakteriet held seg innandørs.

Arbeidarar frå Aust-Europa

Selskapet som eig slakteriet, har peika på at utbrotet kjem av staben på slakteriet, som i all hovudsak er migrantar frå Aust-Europa. Polske, rumenske og bulgarske tolkar er på veg til området for å hjelpe politiet.

Selskapet har fått kritikk for hyppig bruk av underleverandørar for delar av verksemda si.

I den tyske kjøttindustrien er det svært vanleg å bruke austeuropeiske arbeidarar, og arbeidsforholda inneber ofte at mange bur tett i kommunale bustader, der dei blir frakta til og frå arbeidsplassane i minibussar, noko som aukar risikoen for smitte.

Ein video som sirkulerer på sosiale medium, viser arbeidarane på slakteriet sitje tett saman i pausane, sjølv om selskapet sjølv understrekar at det er usikkert kor nyleg opptaka vart gjort.

– Verste utbrotet hittil

Tyskland har generelt vorte lovprisa for å ha handtert koronapandemien bra, med intensiv testing, sporing og helsetiltak som har avgrensa utbrotet. Landet har totalt nær 9.000 koronarelaterte dødsfall og 192.000 smittetilfelle.

Delstatsminister Laschet omtaler utbrotet i Gütersloh som «det mest omfattande utbrotet» hittil i delstaten og i Tyskland elles. Styresmaktene planlegg no å gjennomføre omfattande massetesting i regionen.

Delstatsministeren seier at nedstenginga i første omgang skal vare fram til 30. juni. Han beskriv dette som eit «føre var»-tiltak, skriv BBC.

Det bur om lag 100.000 innbyggjarar i sjølve byen Gütersloh, medan over 360.000 menneske er busette i distriktet med same namn.

