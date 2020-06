Beijing erklærer at koronautbrotet er under kontroll

utenriks

Det første smittetilfellet vart kunngjort 11. juni. Etter det vart hovudstaden delvis stengt ned igjen for å hindre at smitta skulle spreie seg vidare. Dei aller fleste smittetilfella har tilknyting til ein marknad sør i byen.

No er utbrotet «i grunnen under kontroll», men det er oppdaga klyngjer av smitte i hushald og på arbeidsplassar, opplyser Xu Heijan, pressetalsperson for dei kommunale styresmaktene.

– Situasjonen blir verande vanskeleg, vi kan ikkje senke guarden det minste, åtvarar han.

