Britiske ekspertar: – Reell risiko for ny smittebølgje

Åtvaringa kjem i eit brev publisert i British Medical Journal. Brevet er underteikna av leiarane for Royal College of Surgeons og Faculty of Public Health og dessutan 14 andre medisinske ekspertar.

– Det vi har av tilgjengeleg informasjon, tyder på at lokale smitteutbrot er stadig meir sannsynleg og at ei andre smittebølgje er ein reell risiko, heiter det i brevet.

Til liks med mange andre land er Storbritannia i ferd med å trappe ned tiltaka mot koronaviruset. Mange restriksjonar skal opphevast etter 4. juli.

