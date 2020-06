Europeiske parlamentarikarar krev stans i Israels annekteringsplanar

utenriks

Oppmodinga kjem i eit brev som er sendt til europeiske utanriksministrar og publisert i fleire aviser. Dei folkevalde skriv at dei er «djupt bekymra for presedensen [annekteringa] vil skape for internasjonale relasjonar. Ei slik handling vil vere skjebnesvanger for utsiktene til israelsk-palestinsk fred», står det i brevet.

– Med tanke på Europas langvarige forplikting til å finne ei fredeleg løysing på konflikten, ber vi europeiske leiarar vise handlekraft i møte med denne utfordringa, skriv parlamentarikarane.

Etter at statsminister Benjamin Netanyahu nyleg fekk på plass ein regjeringskoalisjon i Israel, planlegg han på starte annekteringsprosessen til veka.

Netanyahu er ikkje nemnt direkte i brevet, men USAs president Donald Trump er omtalt tre gonger.

– Dessverre avvik president Trumps plan frå internasjonalt godkjende parametrar og prinsipp. Den fremjar i praksis permanent israelsk kontroll over eit fragmentert palestinsk territorium, meiner brevskrivarane.

Brevet er signert av elleve norske stortingsrepresentantar frå SV, Ap og Høgre, inkludert SV-leiar Audun Lysbakken.

