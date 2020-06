Kosovos president tiltalt for krigslovbrot

utenriks

Tiltalen inkluderer lovbrot mot menneskja og krigslovbrot.

I ei fråsegn frå ein aktor for krigslovbrot heiter det at president Hashim Thaci og dei andre tiltalte er «kriminelt ansvarlege for nesten 100 drap». Dette involverer hundrevis av kosovoalbanarar, serbarar og romanifolk – i tillegg til politiske motstandarar.

Domstolen opplyser at tiltalen er send til Kosovos spesialkammer og spesialistadvokatkontor, som ligg i Haag.

Andre siktingar inneber forsvinningar, forfølging og tortur.

Kosovokrigen i 1998–1999 etterlét meir enn 10.000 døde, og 1.641 er framleis ikkje gjorde greie for.

