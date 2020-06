Krise ventar mange migrantarbeidarar som har mista jobben

utenriks

Mange land slit frå før med økonomiske problem og er dårleg rusta til å ta imot dei som vender heim.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) krev no tiltak for å forhindre ei mogleg krise.

Så langt har meir enn 1,2 milliardar arbeidande migrantar returnert til Nepal, Bangladesh, India, Indonesia og Myanmar, opplyser ILO. Mange av desse har vore tilsette i Midtausten.

– Svært ofte betyr det å miste jobben tap av vidare arbeid og opphaldsløyve, seier ILOs arbeidsrettsekspert Manuela Tomei.

Michelle Leighton, ILOs leiar for arbeidsinnvandring, meiner land som har tent på utanlandsk arbeidskraft og land som eksporterer arbeidskraft bør jobbe saman for å handtere problema. Ho meiner vertsland må gjere meir for å integrere migrantar i arbeidsmarknaden og for å gi dei sosialt vern.

– Å berre deportere dei og tvinge dei til å forlate landet er kanskje ikkje det beste for næringslivet, for arbeidsmarknadene eller for migrantane sjølv, seier Leighton.

