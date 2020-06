Kurz vart grilla i høyring om korrupsjonssak

utenriks

Dei folkevalde har bede Kurz overlevere både kalender og tekstmeldingar på mobilen i samband med granskinga av saka, noko han har nekta å gjere.

Granskinga gjeld mistankar om korrupsjon i det konservative partiet til statsministeren, ÖVP, og det ytterleggåande høgrepartiet FPÖ. Dei to partia sat i regjering saman frå slutten av 2017 til mai 2019.

Bakteppet for granskinga er eit hemmeleg videoopptak som vart gjort av FPÖs tidlegare leiar Heinz-Christian Strache på den spanske øya Ibiza der han snakka om hemmelege politiske donasjonar frå store austerrikske selskap.

Strache nemnde Novomatic, eit stort gamblingselskap, noko som har fått opposisjonen til å mistenkje at selskapet kan ha prøvd å betale seg til innverknad over Austerrikes gamblinglov.

I høyringa på onsdag heldt Kurz på si side fast på at ÖVP ikkje godtek donasjonar frå gamblingselskap og våpenselskap. Han understreka òg at han ikkje har vore involvert i dei politiske utnemningane som nasjonalforsamlinga no undersøkjer.

Når statsministeren ikkje vil overlevere tekstmeldingane med Strache, har det ifølgje han ei enkel forklaring: Dei er sletta.

– Eg kan ikkje gi innsyn i dei fordi eg ikkje lenger har dei, sa Kurz.

