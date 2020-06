Nederlag for Trump i to primærval

utenriks

I delstaten Nord-Carolina fall valet på den 24 år gamle investoren Madison Cawthorn som kandidat til Representanthuset. Han slo den Trump-støtta eigedomsmeklaren Lynda Bennett i kampen om eit sete som vart ledig då Mark Meadows forlét Kongressen for å bli stabssjef i Det kvite hus.

I Kentucky vart den republikanske kongressmannen Thomas Massie nominert for ein sjette periode. I mars kalla Trump libertarianar-orienterte Massie for ein «katastrofe for Amerika» då sistnemnde tvinga dei folkevalde tilbake til Washington for å stemme over ein koronakrisepakke.

Forseinkingar

Cawthorn har sagt at han er Trump-tilhengjar, og Massie er sterkt konservativ. Like fullt er sigraren deira pinleg for presidenten, viss eigen valkamp har byrja å vakle den siste tida, skriv nyheitsbyrået AP.

Tysdag heldt òg Demokratane nominasjonsval i New York og Kentucky. Fleire resultat var forseinka medan valfunksjonærar talde poststemmer, som det er langt fleire av som følgje av pandemien.

Ocasio-Cortez nominert

I New York er det klart at Alexandria Ocasio-Cortez har slått utfordrarane i det 14. kongressdistriktet. Den progressive 30-åringen vart overraskande vald inn i Representanthuset for to år sidan.

Heimdistriktet i Queens og The Bronx er blant dei hardast koronarama i byen, og tradisjonell valkamp har derfor vore umogleg dei siste tre månadene.

For lengst er det klart at Joe Biden truleg blir Demokratanes presidentkandidat, og han vann som venta nominasjonsvala både i New York og Kentucky tysdag.

