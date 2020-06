Reuters: Fleire republikanske tenestemenn går saman mot Trump-attval

utenriks

Det opplyser fleire som er tett på prosessen til Reuters.

Gruppa består førebels av minst tjue personar som har tenestegjort i Det kvite hus under Ronald Reagan og far og son George Bush.

Fleire titals til er i samtalar med mål om å bli med. Gruppa vil argumentere for at fire nye år med Donald Trump ved spakane vil vere så skadeleg at republikanske veljarar heller bør stemme på Biden, trass ideologiske forskjellar, opplyser Reuters' kjelder.

Dei to som leiar initiativet skal vere John Bellinger og Ken Wainstein, som begge hadde framståande posisjonar under George W. Bush. Bellinger var rådgivar til det nasjonale tryggingsrådet og utanriksdepartementet, medan Wainstein var Bushs rådgivar om innanlands trygging og var stabssjef for tidlegare FBI-sjef Robert Mueller.

I tillegg skal Robert Blackwill, som var utanrikspolitisk rådgivar under begge Bush-presidentane og India-ambassadør under George W. Bush, vere del av gruppa.

Trump har fått hard kritikk frå fleire pensjonerte militærleiarar og tidlegare medarbeidarar frå administrasjonen sin dei siste vekene for måten han har slått hardt ned på demonstrasjonar mot rasisme og politivald i USA, i tillegg til handteringa av koronapandemien.

(©NPK)