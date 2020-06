utenriks

– Valet vil gi regjeringa eit fornya mandat på fem år og gjer at vi kan byrje på ny frisk, seier statsminister Lee Hsien Loong.

– Viruset vil vere med oss i minst eit år – truleg lenger – og det er ingen garanti for at pandemien er over før den inneverande perioden går ut i april neste år, legg han til.

Singapore har registrert 42.392 smitta, for det meste blant gjestearbeidarar i landet. 26 personar er døde etter å ha vorte smitta.

