Statue av norskamerikanar riven i USA

Hendinga skjedde i samband med demonstrasjonar i delstatshovudstaden Madison tysdag kveld lokal tid.

Statuen av Heg vart riven over ende og kasta i ei elv, skriv VG. Årsaka er uklar. Heg kjempa for nordstatane under den amerikanske borgarkrigen og var motstandar av slaveriet.

Opphavleg kom Heg frå Lier før han utvandra til USA. Lier-ordførar Gunn Cecilie Ringdal (H) meiner det er trist at statuen i Madison vart riven ned.

– Eg vil oppmode lokale krefter i Wisconsin til å gjenreise Heg-statuen som ei symbolsk handling mot rasisme, seier Ringdal til VG.

Statuar av personar knytte til slaveri og kolonialisme har vorte rivn ei rekkje stader i USA og Europa den siste tida. Nokre har vorte fjerna av lokale styresmakter, medan andre er rivne over ende av demonstrantar og aktivistar.

På Grønland er ein mann arrestert for å ha gjort seg skuldig i hærverk på ein statue av den norske presten Hans Egede. Han vart send til Grønland for å spreie kristendommen blant urbefolkninga der på 1700-talet, då Noreg var ein del av Danmark.

Den grønlandske politikaren Aki-Matilda Høegh-Dam, som er representant i det danske Folketinget, meiner det er på tide å flytte statuen av Egede på museum. Ho beskriv han som spydspissen i den dansken kolonialiseringa av Grønland.

