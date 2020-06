utenriks

Den siste veka er det registrert 1 million nye smittetilfelle, opplyste WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.

WHO estimerer at verda no treng rundt 620.000 kubikkmeter med oksygen til medisinsk bruk dagleg.

– Etterspurnaden overskrid tilbodet, seier Tedros og påpeikar at berre nokre få selskap dominerer 80 prosent av oksygenmarknaden.

