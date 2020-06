Fleire meldingar etter at Palme-mistenkt vart namngitt

utenriks

Det er Justitiekanslern som har fått meldingane der svensk politi blir skulda for å ha ærekrenkt ein avdød.

Stig Engström døydde i år 2000, 14 år etter at Sveriges dåverande statsminister vart skoten og drepen i sentrum av Stockholm etter eit kinobesøk.

Den 10. juni opplyste Palme-etterforskarane at dei ville ha arrestert og sikta Engström for drapet viss han hadde levd i dag, men at saka no blir lagd bort sidan han er død.

Etterforskarane meinte at omsynet til krav om informasjon til offentlegheita var viktigare enn ettermælet til avdøde.

Mange har reagert sterkt på at Engstrøm vart namngitt, sidan han ikkje har noka moglegheit til å forsvare seg.

Ifølgje Justitiekanslern, som skal passe på at styresmaktene held seg til lova, er det komme inn ei handfull meldingar for tenestefeil og ærekrenking. Desse har ført til oppretting av tre ulike saker.

(©NPK)