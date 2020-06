Nederland opnar opp for kulturliv, restaurantar og offentleg transport neste veke

utenriks

Onsdag kunngjorde statsminister Mark Rutte ei omfattande lemping på smitteverntiltaka for skular, transport, kultur og fritidsaktivitetar.

Lempinga kjem to månader tidlegare enn forventa.

Frå 1. juli vil kinosaler, teater, kyrkjer og restaurantar igjen kunne ta imot så mange besøkjande dei måtte ønskje, så lenge alle held oppe ein trygg avstand på 1,5 meter. Til no har grensa vore på 30 besøkjande for restaurantar og kinosaler.

I tillegg vil nesten alle restriksjonar på offentleg transport løftast, men passasjerar må framleis bruke maske. Messer og festivalar utandørs blir igjen tillate, og dei prostituerte i landet får komme tilbake i arbeid.

Skulekvardagen vil vere som normalt etter sommarferien, og elevar vil få sitje ved sida av kvarandre igjen.

Rutte hadde òg godt nytt for den profesjonelle idretten i landet. Frå 1. september får publikum igjen vere til stades under fotballkampar, så lenge dei held trygg avstand til kvarandre og ikkje syng frå tribunen.

Talet på nye smittetilfelle har vore på veg ned i Nederland i fleire veker. Til no har like under 50.000 vorte smitta, medan 6.097 har døydd av covid-19.

(©NPK)