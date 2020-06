No kan Putin bli sitjande lengre enn Stalin

utenriks

Dagens russiske grunnlov tillèt ikkje at presidentar blir sitjande i meir enn to seksårsperioder i strekk. 67 år gamle Vladimir Putin vart vald i 2012, og presidentperioden går derfor ut i 2024. Men med den foreslåtte grunnlovsendringa kan han bli vald for ytterlegare to seksårsperioder, noko som betyr at kan bli sitjande til 2036.

Putin var òg president mellom 2000 og 2008 og statsminister mellom 2008 og 2012. Blir han sitjande til 2036, blir Putin statsoverhovudet som har regjert lengst i Russland sidan Peter den store på byrjinga av 1700-talet.

I tillegg stemmer veljarane over andre grunnlovsendringar som mellom anna lovfestar at ekteskap berre kan vere mellom mann og kvinne, og at presidentembetet skal få meir makt på bekostning av statsministerposten.

Apatisk ja

Det blir forventa at det vil bli eit ja til dei foreslåtte grunnlovsendringane i folkeavstemminga, sjølv om Putins popularitet er rekordlåg som følgje av koronakrisa. 59 prosent av den russiske befolkninga støttar presidenten, ifølgje meiningsmålinga til Levada-senteret i mai. Levada er Russlands største uavhengige meiningsmålingsinstitutt.

– Folk stemmer ganske apatisk på stabilitet, seier eksperten Anna Arutunyan. Ho har skrive biografien «The Putin Mystique».

Folkeavstemminga skulle eigentleg finne stad 22. april, men måtte utsetjast på grunn av pandemien. No finn sjølve avstemminga stad onsdag 1. juli, men vallokala vart opna allereie torsdag i eit forsøk på å unngå folkesamlingar. Putin har erklært at 1. juli blir ein fridag i heile landet.

Koronaviruset herjar

Russland melder framleis om 7.000 nye tilfelle av koronaviruset kvar dag, og har totalt 606.000 tilfelle og meir enn 8.000 dødsfall. Russiske styresmakter meiner likevel at landet har klart å bremse epidemien, og at nødvendige smitteverntiltak har vorte gjennomført overfor veljarane.

Dei foreslåtte grunnlovsendringane har allereie vorte vedtekne i begge kammer i den russiske nasjonalforsamlinga og er òg godkjent av grunnlovsdomstolen i landet.

Putin insisterte på at endringane skulle opp til folkeavstemming sjølv om det ikkje er nødvendig, noko mange reknar som eit forsøk på å skape eit demokratisk belegg for endringane.

