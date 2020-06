Ny tiltale mot Julian Assange i USA

utenriks

Assange er allereie tiltalt i USA for å i samarbeid med etterretningsanalytikaren Chelsea Manning ha leke eit lass hemmelegstempla dokument i 2010.

I den nye tiltalen blir det ikkje lagt til fleire tiltalepunkt enn dei 18 som var i den førre, men punkta blir utvida i omfang, seier justisdepartementet i ei fråsegn.

Assange og WikiLeaks blir skulda for å ha rekruttert hackarar. Assange blir òg skulda for å ha talt ved ein konferanse for hackarar, i eit forsøk på å oppmuntre dei til å innhente informasjon for WikiLeaks.

Assanges forsvararar meiner skuldingane er politisk motiverte.

Assange er for tida i Belmarsh-fengselet etter å ha halde til sju år i Ecuadors ambassade i London.

Ein britisk domstol har avgjort at Assange ikkje kan sleppast laus frå varetekt sidan dei ser det som sannsynleg at han vil prøve å rømme for å sleppe å bli utlevert til USA.

Ein domstol i London har vedteke at eit rettsmøte om utlevering blir utsett til minst september.

(©NPK)