– Personen som vart skoten av væpna politi, er død. Seks andre personar er på sjukehus og blir behandla for skadane sine, mellom dei ein politibetjent som er i kritisk, men stabil tilstand, seier assisterande politisjef Steve Johnson i ei melding frå politiet i Skottland.

Både BBC og Sky News melde tidlegare fredag at dei erfarer at tre personar vart knivstukne og drepne, men dei har no òg sitert den siste offisielle informasjonen frå politiet.

