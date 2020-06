Dalande støtte til Hongkongs pro-demokratiske protestar

utenriks

Berre ein dryg halvpart av befolkninga i Hongkong støttar no protestane for demokrati, viser ei ny meiningsmåling utført for Reuters i juni.

Funna er samanlikna med resultata frå ei undersøking utført i mars.

Protestane har vart i rundt eit år, men det er stadig færre deltakarar. Samtidig er Kina i ferd med å innføre ei ny sikkerheitslov i Hongkong.

Undersøkinga viser likevel at 56 prosent av befolkninga er motstandarar av sikkerheitslova, medan berre 34 prosent støttar ho.

– Det kan vere psykologisk. Folk i Hongkong ser at Beijing har teke ei hardare linje, seier professor ved Hongkongs tekniske og naturvitskaplege universitet, Ming Sing.

– Å halde fram med å insistere på krava er upraktisk, meiner han.

