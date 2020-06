FN: Forlaten oljetankar utanfor Jemen kan rivne eller eksplodere

utenriks

FN har i fleire år gjort forsøk på å sende inspektørar til oljetankaren for å undersøkje skadane på skipet og vurdere moglegheitene for å ta ut olja og sikre skipet.

Diplomatar opplyser likevel overfor nyheitsbyrået AP at houthi-opprørarane, som kontrollerer området, har avvist dette. Dei ser ifølgje diplomatane på oljetankaren som ei avskrekking.

– Dei seier ope til FN: «Vi vil at dette skal vere noko vi kan halde mot det internasjonale samfunnet viss vi blir angripne», seier ein europeisk diplomat.

Interne dokument nyheitsbyrået AP har lese, viser at det har komme vatn inn i maskindelen av oljetankaren, noko som har ført til skadar på røyr og aukar risikoen for at han søkk. Det er òg omfattande rustskader på skipet.

