Løfter for 1,8 milliardar dollar til Sudan

utenriks

Løfta frå 40 land, inkludert 400 millionar dollar frå Verdsbanken, vart gitt i ein videokonferanse som Tyskland stod for torsdag.

Målet med givarkonferansen var å støtte opp under den demokratiske overgangen i Sudan etter 30 år med sanksjonar og isolasjon under den avsette presidenten Omar al-Bashir.

USA lova 356 millionar dollar, Tyskland 150 millionar euro og Frankrike 100 millionar euro. Også Dei sameinte arabiske emirata og EU forplikta seg til betydelege summar.

Sudans statsminister Abdalla Hamdok, ein tidlegare økonom i FN, sa seg svært fornøgd og takksam, sjølv om beløpet som vart lova, er langt frå dei 8 milliardane Sudans regjering seier dei treng for å berge økonomien.

Sjølv om ei kombinert sivil/militær overgangsregjering no sit ved makta, er Sudans økonomi svært svak. Alvorleg mangel på mat og anna som er livsnødvendig har skapt stor frustrasjon, og to tredelar av dei 42 millionar menneska i landet lever i fattigdom.

Den nye regjeringa har arva ei utanlandsgjeld på 60 milliardar dollar, og koronaviruset har ikkje gjort situasjonen noko lettare.

FNs generalsekretær António Guterres gjorda det klart at om ikkje Sudan raskt får hjelp, risikerer ein at den demokratiske overgangen mislykkast, med alvorlege konsekvensar for Afrika.

