Norskiranar dømd til sju års fengsel for å ha planlagt drap på eksiliranar i Danmark

utenriks

40-åringen har budd i Noreg i ti år og er norsk statsborgar. Han vart arrestert av svensk politi i Göteborg i oktober 2018 og deretter utlevert til Danmark.

Han var tiltalt for å ha samla inn informasjon om ein eksiliranar i Danmark med det formålet å levere dette til iransk etterretning. Spioneringa gjekk føre seg i Ringsted i Danmark, der eksiliranaren bur etter å ha komme til Danmark som flyktning i 2006.

I tiltalen står det at norskiranaren mellom anna skygde eksiliranaren ved bustaden hans, og at kona til mannen vart filma.

Norskiranaren har heile tida nekta seg skuldig. Han har forklart at han sjølv flykta frå Iran til Noreg etter å ha konvertert til bahai-religionen. Han har òg forklart at han spionerte på ein 50-årig eksiliranar i Ringsted og grunngav det med at mannen for nokre år sidan visstnok hadde hatt eit forhold til kona hans.

Anker

Straffeutmålinga vart klar seinare torsdag, og det var samrøystes å dømme han til sju års fengsel. Han er òg dømd til utvising frå Danmark.

– Vi har lagt vekt på karakteren i forholdet og kor grovt det er, og at saka dreier seg om bistand til ei framand etterretningsteneste, seier formannen til retten John Larsen.

Eit ukjent vitne, viss identitet og forklaring er halden hemmeleg, forklarte seg i retten. Opplysningane til vitnet skal ha vore sentral for konklusjonen i domstolen om at 40-åringen er skuldig.

Retten meinte dessutan at forklaringa til norskiranaren ikkje var truverdig. Norskiranaren står på sitt og ankar dommen på torsdag.

– Vi vil gjerne anke til lagmannsretten med påstand om frifinning, sa forsvarer Michael Juul Eriksen etter dommen.

Retten i Roskilde vedtok torsdag at norskiranaren framleis skal sitje fengsla til ankesaka er avgjord.

Separatistar

Mannen som norskiranaren spionerte på, og som iranske styresmakter blir skulda for å ville drepe, var med på å grunnleggje separatistrørsla Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA). Rørsla kjempar for ein eigen arabisk stat på iransk territorium og blir rekna som ein terrororganisasjon i Iran.

Saka blir òg knytt til konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran. Tre ASMLA-medlemmer frå Ringsted er i ei anna sak fengsla i det dei blir skulda for å ha spionert for Saudi-Arabia. Dei tre er òg sikta for å prøve å skaffe store pengebeløp som skulle brukast til å støtte terror i Iran.

Trur på versjonen til politiet

Retten i Roskilde har lagt til grunn at iransk etterretning planla å drepe eksiliranaren.

– Det blir lagt til grunn at desse observasjonane skulle brukast til ein kommande operasjon, sa formannen i retten John Larsen då han fredag las opp avgjerda om skuldspørsmålet.

– Retten legg til grunn at den kommande operasjonen var eit drap. Retten legg vidare til grunn at det skulle utførast ved bustaden i næraste framtid, sa han vidare.

Mannen som ifølgje rettsavgjerda skulle drepast, har dei siste åra hatt politivern i Danmark. Det fekk han etter drapet på ein eksiliranar i Nederland, som også var med på å stifte ASMLA.

I september 2018 frykta dansk tryggingspoliti at eit attentat var nært kommande, noko som førte til ein storstilt politiaksjon. I fleire timar var motorvegar og bruer stengde, i tillegg til at togsamband vart stansa.

Nokre dagar seinare vart norskiranaren arrestert i Sverige.

