Tre ministrar vil leie eurogruppa

utenriks

Spanias Nadia Calviño, Irlands Paschal Donohoe og Pierre Gramegna frå Luxembourg er dei tre som så langt har meldt seg før valet, som blir halde 9. juli.

Centeno kunngjorde for to veker sidan at han ikkje ønskte å stille til val for ein periode til. Samtidig varsla han avgangen sin som Portugals finansminister.

Den nye leiaren blir vald med alminneleg fleirtal blant finansministrane i dei 19 eurolanda, så det blir minst kravd ti stemmer for å vinne. Om nødvendig blir det stemt i fleire omgangar.

(©NPK)