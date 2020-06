Trump ber høgsterett oppheve Obamacare

utenriks

Den siste appellen til Trump-administrasjonen til høgsterett kom same dag som styresmaktene melde at nærare ein halv million menneske som hadde mista helseforsikringa si under krisa, har fått dekning takka vere helsereforma.

Rundt 20 millionar menneske kan miste helseforsikringa, og helsedekning for folk med underliggjande sjukdommar ville òg vere i fare om høgsterett er samd med administrasjonen. Saka kjem ikkje opp før til hausten.

Det er Texas og fleire andre konservative delstatar som meiner at helsereforma er grunnlovsstridig etter at Kongressen i 2017 fjerna den upopulære bota for ikkje å ha forsikring, sjølv om den lét det stå at det var påkravd at alle hadde helseforsikring.

Etter at det mislykkast å fjerne Obamacare i 2017, då Republikanarane hadde fleirtal i begge kammer i Kongressen, har Trump lagt heile vekta si bak forsøket på å få lova oppheva av høgsterett.

Etter at USA vart ramma av koronapandemien, reknar ein med at rundt 27 millionar menneske kan ha mista helseforsikringa si då dei vart arbeidslause.

(©NPK)