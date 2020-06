utenriks

Aksjane til både Facebook og Twitter fall rundt 7 prosent då kunngjeringa kom frå storannonsøren fredag.

Unilever seier at den polariserte atmosfæren i USA fram mot presidentvalet gjer at selskap har eit ansvar for å handle.

Selskapet sluttar seg til ei stadig lengre liste med selskap og varemerke som har sagt dei vil slutte å kjøpe annonsar på Facebook. Årsaka er ei oppfatning om at den sosiale mediekjempa ikkje evnar å slå ned på hatprat og oppmodingar til vald.

