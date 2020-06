WHO om Sverige: Smittespreiinga er stabil

utenriks

– Dessverre er dette ei total feiltolking av dataa, sa Anders Tegnell til SVT om fråsegna frå WHO i går.

Der var Sverige blant elleve europeiske land der smittespreiinga går kraftig oppover og der det er risiko for at helsevesenet ikkje kan handtere situasjonen. På lista var mellom anna òg Albania, Aserbajdsjan og Moldova.

No har WHO snudd, og meiner i staden at talet som testar positivt for korona i Sverige, framleis er stabilt, skriv SVT.

Positive trekk

I ei pressemelding konstaterer WHO til og med at det finst fleire positive utviklingstrekk i Sverige. Til dømes har talet på alvorlege sjukdomstilfelle minka, og det er færre intensivinnleggingar.

Men Sverige har framleis smittespreiing i befolkninga, og talet på tilfelle per 100.000 innbyggjarar er relativt høgt, påpeikar WHO.

Organisasjonen konstaterer vidare at Sveriges helsevesen er i stand til å handtere situasjonen.

Anders Tegnell uttalte tidlegare fredag at det aukande talet på smittetilfelle kjem av at dei testar mykje meir enn før.

– Det er uheldig at folk blandar Sverige saman med land som tidlegare ikkje har hatt nokon problem i det heile, og som openbert er i byrjinga av sin epidemi, seier Tegnell.

– Alvorleg

Han meiner det er alvorleg at Sverige vart sett på ei slik liste.

– Og no, akkurat no i denne situasjonen, der det går føre seg mange diskusjonar om kva land ein kan reise til og ikkje reise til, er denne typen utsegner veldig uheldig, seier han.

Han trur biletet ville vore meir nyansert viss WHO hadde teke ein prat med dei på førehand.

– Dette treng ein ein dialog om, og det er viktig at ein ikkje tek raske avgjerder og kjem med raske utsegner som einskildståande tal, seier han og understrekar at det er viktig med ei nyansert vurdering, der ulike faktorar blir vegne opp mot kvarandre.

Sverige har registrert over 65.100 smittetilfelle og 5.290 dødsfall.

– Mykje meir testing

Resten av landa som torsdag vart utpeika av WHO, er Armenia, Nord-Makedonia, Kasakhstan, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kirgisistan, Ukraina og Kosovo.

Same dag sa WHOs Europa-sjef, Hans Kluge, at smittespreiinga igjen er på veg oppover i Europa. I 30 land har ein sett at talet på nye opphopa smittetilfelle har auka dei siste to vekene, ifølgje Kluge.

Men Tegnell meiner at tala er tolka feil.

– Vi har eit aukande tal tilfelle i Sverige, men det kjem av at vi har byrja å teste enormt mykje meir enn tidlegare, og vi testar heilt andre grupper enn tidlegare, sa Tegnell til SVT fredag morgon.

Han understrekar at presset mot helsevesenet har minka den siste tida, at tendensen er klar, og at den held fram.

(©NPK)