Hetebølgjer vil bli vanlegare, meiner klimaforskar

– Problemet er den langsiktige oppvarminga og dei ulike følgjeeffektane ho medfører, seier professor i klimatologi Erik Kjellström ved Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt, SMHI.

Han understrekar at varmebølgjene som har prega Skandinavia og Sverige, ikkje er unormalt for sommarmånadene, men at desse vil bli vanlegare i åra framover.

Fleire varme dagar

Dei siste 30 åra har talet på dagar i året med temperatur over 25 grader auka med rundt ei veke på Gotland og i Stockholm-området, samanlikna med perioden frå 1961–1990.

Klimaendringane kan særleg sjåast i vinterstatistikken. I Sverige har talet på dagar med snøfall i gjennomsnitt vorte redusert med rundt tre veker.

Kortare periodar med kjølande snødekke fører igjen til at temperaturane stig ytterlegare.

– Ein kan jo sjølv tenkje tilbake og sjå at ting har forandra seg. Og temperaturauken stemmer med klimascenarioa, så dette vêret får vi meir av framover, seier Kjellström.

Kjølige periodar er mildare

Frå og med neste veke er det meldt lågtrykk, og sval luft frå Atlanterhavet blir venta å gi kjøligare sommarvêr.

– Det er normalt at vêret varierer i løpet av sommaren, men klimaforandringane er stadig i bakgrunnen. Det vi ser, er at også i dei kjøligare periodane har det vorte varmare, seier Kjellström.

