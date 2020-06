utenriks

Laurdag vart det registrert 18.500 nye tilfelle, noko som førte til at over ein halv million menneske no er smitta.

15.685 menneske har døydd av viruset etter at 385 nye dødsfall vart lagt til i dei siste 24 timane.

Det er ikkje venta at epidemien når toppen i India på fleire veker, og ekspertane seier at talet på smitta kan komme opp i over ein million før slutten av juli.

India er det hardast ramma landet i verda etter USA, Russland og Brasil.

(©NPK)