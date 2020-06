Storbritannia lempar på karantenereglar for land med låg smitte

utenriks

Styresmaktene opplyser at dei neste veke skal leggje fram ei liste over land som får unntak frå regelen om at alle tilreisande må i 14 dagars karantene.

Lista blir lagt fram etter samtalar med andre land, blant dei Hellas, Frankrike og Spania, og endringane trer i kraft i veka som startar 6. juli.

Parallelt skal det opnast for at britar kan reise til dei same landa. I dag blir britar rådd frå å reise ut av landet i det heile.

Alle passasjerar som kjem på fly eller ferje, må bere munnbind under heile reisa.

Storbritannia innførte regelen om karantene for alle tilreisande 8. juni, men regelen vart møtt med hard kritikk frå flyselskapa, som er hardt ramma av epidemien, og andre i reisesektoren som meiner regelen vil leggje turismen i Storbritannia i grus.

