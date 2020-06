Tyskland sender rekning til turistar som vart henta under koronakrisa

utenriks

Rundt 67.000 turistar som elles ville ha vore stranda i utlandet då land etter land stengde grensene sine i kampen mot koronaviruset, vart henta heim.

No er tida inne for å betale. På denne måten håpar den tyske regjeringa å få dekt inn rundt 40 prosent av kostnadene på over 1 milliard kroner.

Totalt vart 240.000 tyske borgarar henta heim, men dei aller fleste av dei vart frakta heim i regi av turoperatørane dei reiste med. Dei 67.000 reiste på eiga hand og vart evakuerte på 260 flygingar til 65 land i den storstilte operasjonen.

