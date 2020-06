utenriks

376.000 afrikanarar har til no testa positivt for covid-19, og på det afrikanske kontinentet, der det bur over 1,2 milliardar menneske, er drygt 9.500 av dei er døde

Sør-Afrika står for over ein tredel av smittetilfella og rapporterte søndag om 7.210 nye smittetilfelle det siste døgnet. Det er fleire enn nokosinne.

Ifølgje Sør-Afrikas helseminister Zwelini Mkhize har 131.800 sørafrikanarar testa positivt og 2.413 av dei er døde.

(©NPK)