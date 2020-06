Ny smitterekord i Florida – Miami stengjer strendene

utenriks

Det er over 600 fleire enn førre døgn, opplyser helsestyresmaktene i delstaten laurdag.

Ekspertar meiner det reelle smittetalet er høgare.

Totalt har no over 132.000 personar testa positivt for koronaviruset i Florida. 24 nye dødsfall vart registrerte siste døgn, og delstaten har totalt nesten 3.400 koronadødsfall.

Samtidig er det klart at Miami-Dade County kjem til å stengje strendene igjen frå 3. til 7. juli for å forhindre store samlingar og smittespreiing i samband med feiringa av 4. juli.

(©NPK)